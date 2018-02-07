Национальна акционерная компания «Нафтогаз Украины» в соответствии с решением Стокгольмского арбитража по контракту купли-продажи газа планирует начать закупки газа у российского газового монополиста компании «Газпром» уже в марте этого года, сообщил журналистам глава правления «Нафтогаза» Андрей Коболев.

«Мы провели несколько раундов переговоров. У нас есть документ, который, по нашим оценкам, близок к тому который, будет подписан. Мы надеемся на протяжении этого месяца имплементировать решение (Стокгольма. – Ред.) в части контракта купли-продажи. Мы надеемся, что это нам даст возможность уже в марте этого года начать покупки газа у «Газпрома», - сказал Коболев, сообщает УНИАН.

Напомним, НАК «Нафтогаз» 22 декабря заявил, что выиграл арбитраж против российского «Газпрома» по контракту на поставку газа по всем спорным вопросам. Согласно сообщению НАК, Стокгольмский арбитраж снизил цену российского газа для «Нафтогаза» во II квартале 2014 года почти на 27,4% - до 352 долларов с 485 долларов за 1 тыс. куб. м.

Также в НАК сообщают, что арбитраж полностью отклонил требования «Газпрома» относительно положения «бери или плати» на 56 млрд долларов в 2012-2017 гг.

Также «Нафтогаз» не намерен платить за поставленные «Газпромом» объемы газа на оккупированные территории Луганской и Донецкой областей.

В «Газпроме» заявили, что Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма обязал НАК «Нафтогаз Украины» уплатить сумму просроченной задолженности за поставки газа в размере 2,019 млрд долл, а также проценты с 22 декабря 2017 года по дату осуществления такого платежа в размере 0,03% за каждый день просрочки.

«Нафтогаз» должен закупить как минимум 4 млрд кубометров газа у «Газпрома» в 2018 году

Украина в конце ноября 2015 года отказалась от закупки природного газа у «Газпрома».