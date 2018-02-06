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Российские спортсмены, не получившие приглашение на Олимпийские игры в Пхенчхане, подали к Международному олимпийскому комитету (МОК) иск в спортивный арбитражный суд в Лозанне. В своем заявлении 32 спортсмена просят суд срочно обязать комитет допустить их до участия в Играх, сообщает Русская служба ВВС.

О подаче иска также сообщают российские информагентства ТАСС и РИА Новости со ссылкой на заявление швейцарской юридической компании «Шелленберг Виттмер», которая представляет интересы российских спортсменов.

«В качестве оснований для иска указаны непрозрачный характер примененных критериев, дискриминация по принципу гражданства, противоправный характер решения, а также невыполнение вердикта CAS, нанесение ущерба репутации, достоинству и профессиональной карьере», - говорится в заявлении.

Подавшие иск спортсмены ходатайствуют о проведении слушаний 7 февраля.  

Напомним, 1 февраля спортивный арбитражный суд отменил пожизненную дисквалификацию 28 российских спортсменов за «недостаточность» доказательств того, что они получили выгоду от системы допинга на зимних играх 2014 года, которые проводила Россия.

В России сообщили, что хотят отправить 15 из упомянутых 28 спортсменов на зимние Олимпийские игры 2018 года в Южной Корее. Однако комиссия МОК отказалась пригласить их.

В декабре 2017 МОК запретил России участвовать в зимних Играх в южнокорейском Пхенчхане за «беспрецедентную систематическую манипуляцию» олимпийской антидопинговой системой. В то же время МОК решил, что отдельные россияне смогут соревноваться как нейтральные спортсмены при условии соблюдения требований о допинге.

Церемония открытия зимних Олимпийских игр 2018 года назначена на 9 февраля. 
ForUm

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