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Исполком Международного олимпийского комитета по итогам заседания в Лозанне решил отстранить российскую сборную до зимних Олимпийских игр в южнокорейском Пхенчхане.

Российские спортсмены, не замешанные в употреблении допинга, смогут выступить под нейтральным флагом, сообщает Би-би-си.

Исполком при этом счел возможным «пригласить отдельных российских спортсменов на строгих условиях на зимние Олимпийские игры в Пхенчхане 2018 года».

«Приглашенные спортсмены будут участвовать (в индивидуальных или командных соревнованиях) под титулом «Олимпийский спортсмен из России». Они будут соревноваться только под этим именем и под Олимпийским флагом. Олимпийский гимн будет исполнен на каждой церемонии», говорится в пресс-релизе МОК.

Олимпийский комитет России дисквалифицирован. В пресс-релизе МОК сказано, что выводы доклада комиссии Сэмуэля Шмида с фактической и правовой точки зрения подтверждают «систематическое манипулирование системой борьбы с допингом» в России.

Список российских спортсменов, которые получат приглашения на Игры в Корее, будет составлен группой под председательством Валери Фурнерон. Его должен будет утвердить МОК.

Это первое в истории отстранение от Олимпиады страны за допинг. Оно означает, что на Олимпиаде-2018 не будет российского флага и гимна, а российские спортсмены, чистоту которых подтвердит Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) и международные федерации соответствующих видов спорта, смогут выступить в Пхеньчхане в нейтральной форме.

«Мы никогда еще не видели такого масштаба манипуляций и обмана, и это нанесло огромный ущерб олимпийскому движению», - заявил глава комиссии МОК Шмид.

Согласно решению МОК, ни один из чиновников минспорта России не получит аккредитацию на Играх в Корее. Поехать в Пхенчхан не смогут тренеры и врачи, чьи спортсмены когда-либо были пойманы на допинге.
ForUm

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