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Олимпийское собрание Олимпийского комитета России (ОКР) поддержало заявление российских спортсменов, которые готовы выступить на Олимпийских играх 2018 года в нейтральном статусе. Решение было принято единогласно.

Собрание проходит во вторник в здании ОКР. Олимпийское собрание является высшим руководящим органом ОКР.

В понедельник комиссия спортсменов ОКР составила единое заявление от лица российских атлетов, выступающих в зимних видах спорта, которое объясняет их позицию по вопросу участия в Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане под нейтральным флагом, сообщает ТАСС.

Как следует из озвученного заявления, Олимпийское собрание «призывает уважительно относиться к каждому выбору и оказать поддержку спортсменам, которые поедут на Игры, тем, кто откажется, и тем, кого не пригласят (на Олимпиаду)». Олимпийское собрание только выработало позицию ОКР относительно выступления российских спортсменов на Играх в нейтральном статусе, решение относительно участия в Олимпиаде каждый спортсмен будет принимать лично на основе приглашения, которое должно поступить от Международного олимпийского комитета (МОК).

Напомним, МОК дисвалифицировал сборную России с Олимпийских игр-2018. 
ForUm

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