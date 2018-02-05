также в разделеПолитика
Саакашвили проиграл апелляцию по предоставлению политубежища 25
У Порошенко говорят, что в списке кандидатов в ЦИК есть представитель «Батькивщины» 16
Гройсман: Некоторые из подавших в отставку министров могут передумать 63
Порошенко внес в Раду представление на членов ЦИК 22
Две страны могут войти в ЕС в ускоренном порядке 94
Украина в рейтинге демократий отнесена к «гибридному режиму» 69
Посол: Вояж в Крым может иметь для немецких депутатов плачевные последствия 65
Премьер Польши назвал главную цель закона о запрете «бандеризма» 167
В Польше заявили, что готовы к диалогу по скандальному закону 30
Порошенко поздравил президента Кипра с переизбранием 29
В ФРГ прокомментировали скандальный польский закон 87
Украина призвала изменить процедуру применения вето в СБ ООН 138
Руководители социалистов: Соцпартию по-рейдерски захватил бывший председатель СПУ Илья Кива при содействии Петренко 277
Порошенко назначил стипендии детям погибших в АТО журналистов 22
В январе пропустили все голосования Рады 38 нардепов 50
Кулеба заподозрил сговор для возвращения России в ПАСЕ 79
Аслунд: Власти Украины не борются с коррупцией, они с этого живут 68
Посол США: Многие просили повлиять на НАБУ, но мы этого не делаем 193

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий завтра будет рекомендовать депутатам включить законопроект об антикоррупционном суде в повестку дня парламента. Об этом он сказал на заседании согласительного совета, сообщает  пресс-служба ВР.

«Очень важным на этой сессии является законопроект о создании антикоррупционного суда, это фактически последний глобальный закон по реформе судебной системы. И в первый день, завтра, я буду рекомендовать его включить в повестку дня и дать поручение комитету его безотлагательно рассмотреть, чтобы мы поскорее смогли завершить создание антикоррупционного суда, сначала на законодательном уровне, а потом и в исполнении», - сказал Парубий.

Кроме того, спикер сообщил, что традиционно рассматривается План работы на всю сессии, но 9 комитетов еще не подали свои предложения и поэтому предлагается рассмотреть план работы только на первую неделю.

По словам Парубия, что во вторник предлагается рассмотреть блок вопросов экономической политики, а также рассмотреть проект постановления об отмене решения о принятии закона о деоккупации Донбасса.

Как сообщал ForUm, Президент внес в Верховную Раду проект закона об антикоррупционном суде 23 декабря 2017 года.  

МВФВсемирный банк и Европейский Союз раскритиковали этот законопроект.

25 января во время выступления на «Украинском завтраке» в Давосе, Порошенко заявил, что Украина работает вместе с международными партнерами над законопроектом об антикоррупционном суде.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

18
Теги