Спикер Верховной Рады Андрей Парубий завтра будет рекомендовать депутатам включить законопроект об антикоррупционном суде в повестку дня парламента. Об этом он сказал на заседании согласительного совета, сообщает пресс-служба ВР.

«Очень важным на этой сессии является законопроект о создании антикоррупционного суда, это фактически последний глобальный закон по реформе судебной системы. И в первый день, завтра, я буду рекомендовать его включить в повестку дня и дать поручение комитету его безотлагательно рассмотреть, чтобы мы поскорее смогли завершить создание антикоррупционного суда, сначала на законодательном уровне, а потом и в исполнении», - сказал Парубий.

Кроме того, спикер сообщил, что традиционно рассматривается План работы на всю сессии, но 9 комитетов еще не подали свои предложения и поэтому предлагается рассмотреть план работы только на первую неделю.

По словам Парубия, что во вторник предлагается рассмотреть блок вопросов экономической политики, а также рассмотреть проект постановления об отмене решения о принятии закона о деоккупации Донбасса.

Как сообщал ForUm, Президент внес в Верховную Раду проект закона об антикоррупционном суде 23 декабря 2017 года.

МВФ, Всемирный банк и Европейский Союз раскритиковали этот законопроект.

25 января во время выступления на «Украинском завтраке» в Давосе, Порошенко заявил, что Украина работает вместе с международными партнерами над законопроектом об антикоррупционном суде.