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Столичная прокуратура будет просить о смягчении меры пресечения для двух киевлян, которых подозревают в поджоге незаконно построенного здания Десятинного монастыря УПЦ МП. Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган.

«По результатам рабочей встречи руководства Прокуратуры города Киева с представителями Музея истории Украины в понедельник будут сформированы исковые требования по поводу защиты интересов территориальной общины и города Киева от незаконной застройки возле фундамента Десятинной церкви», – отметила она.

Кроме того, по словам Сарган, прокуратура города Киева в апелляции будет отстаивать последовательную позицию и просить смягчения меры пресечения двум киевлянам, которые подозреваются в поджоге незаконно построенного здания Десятинного монастыря УПЦ МП.

«В свою очередь генпрокурор Юрий Луценко встретился с народными депутатами, которые выразили готовность выступить поручителями подозреваемых», – подчеркнула она.

Как известно, 25 января полиция задержала 33-летнего и 36-летнего жителей Киева за поджог Десятинного монастыря УПЦ МП.

По факту было открыто уголовное производство по ч.2 ст.15, ч.2 ст.194 (покушение на умышленное уничтожение или повреждение имущества) УК.

28 января Шевченковский райсуд Киева арестовал их на 2 месяца с альтернативой залога.
ForUm

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