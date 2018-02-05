Апелляционный суд Киева отпустил на поруки народных депутатов одного из архитекторов, задержанных по подозрению в попытке поджога незаконно построенной часовни Украинской православной церкви (Московского патриархата) в Киеве возле фундамента Десятинной церкви, - Александра Горбаня.

Решение по второму подозреваемый по делу, Алексею Шемотюку, еще не принято, дело также рассматривает Апелляционный суд Киева.

Как известно, 25 января представители организаций С14, «Традиции и порядок» и «Сокол» демонтировали информационный борд часовни Московского патриархата возле Десятинной церкви в центре Киева.

25 января полиция задержала 33-летнего и 36-летнего жителей Киева за поджог Десятинного монастыря УПЦ МП.

По факту было открыто уголовное производство по ч.2 ст.15, ч.2 ст.194 (покушение на умышленное уничтожение или повреждение имущества) УК.

28 января Шевченковский райсуд Киева арестовал их на 2 месяца с альтернативой залога.

3 февраля пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган сообщила, что столичная прокуратура будет просить о смягчении меры пресечения для задержанных.