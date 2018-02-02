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США не оказывают влияния на работу Национального антикоррупционного бюро Украины. Об этом американский посол в Киеве Мари Йованович заявила в интервью телеканалу «1+1», которое вышло в эфир 1 февраля.

«Я могу вам сказать откровенно, что многие просили повлиять на НАБУ так или иначе – мы этого не делаем. Ведь наши инстанции так не работают. И мы считаем, что так не должна работать правоохранительная система в Украине. Ни о каком давлении или воздействии не может быть и речи. Если бы мы начали влиять, то само существование такого антикоррупционного органа, как НАБУ, попало бы под сомнение», – пояснила она, сообщает УНИАН.

Йованович добавила, что США предоставили НАБУ ресурсы для проведения тренингов сотрудников. Посол прокомментировала публикации СМИ о закрытой встрече послов стран «Большой семерки» с руководителями НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры в декабре 2017 года, на которой эти ведомства якобы были раскритикованы.

«На самом деле встреча была именно для того, чтобы лично узнать от глав НАБУ и САП об их понимании ситуации и как двигаться дальше. Встреча была именно заверением поддержки антикоррупционных структур. Поэтому, я думаю, было искажение информации», – сказала Йованович.

Дипломат заверила, что нечасто общается с руководителями НАБУ и САП Артемом Сытником и Назаром Холодницким, так как в посольстве для этого есть специальный персонал, который обсуждает лишь «техническую помощь».

Напомним, ранее генеральный прокурор Юрий Луценко обвинил главу Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника в незаконной деятельности ФБР США на территории Украины.

В США ответили, что Федеральное бюро расследований сотрудничает с НАБУ в пределах, определенных Меморандумом о взаимопонимании от июня 2016 года.

Председатель Специальной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил, что в НАБУ на ротационной основе находятся сотрудники Федерального бюро расследований США, но они не участвуют в проведении расследований. 
ForUm

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