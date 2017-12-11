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В Национальном антикоррупционном бюро на ротационной основе находятся сотрудники Федерального бюро расследований США, но они не участвуют в проведении расследований. Об этом заявил председатель Специальной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий в эфире «1+1».

«ФБР действует в Украине на основании меморандума о взаимопонимании», - приводит его слова УНИАН.

Холодницкий подчеркнул, что не говорил о «совместной с ФБР спецоперации». «Представители ФБР находятся в НАБУ на ротационной основе, их помощь заключается в предоставлении консультаций, обмене опытом и информацией, в ускорении, возможно, некоторых международных поручений... Но сотрудники ФБР не расследуют дела, не включены в состав групп детективов, не бегают с пистолетами по городу Киеву и не ловят людей», - сказал глава САП.

Ранее генеральный прокурор Юрий Луценко обвинил главу Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника в незаконной деятельности ФБР США на территории Украины.

В США ответили, что Федеральное бюро расследований сотрудничает с НАБУ в пределах, определенных Меморандумом о взаимопонимании от июня 2016 года.
ForUm

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