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Сегодня, 2 февраля, были освобождены 4 граждан Украины, которые более шести лет находились в плену в Ливии, сообщили ForUm’у в пресс-службе Министерства иностранных дел.

«Украинским дипломатам совместными усилиями со Службой внешней разведки удалось добиться возвращение на родину 4-х граждан Украины, которые более шести лет удерживались в Ливии», – говорится в сообщении.

МИД Украины в очередной раз призвал граждан Украины воздержаться от посещения Ливии в связи со сложной ситуацией в стране и невозможностью обеспечения на ее территории надлежащей консульско-правовой помощи, а тех, кто продолжает там находиться, покинуть территорию страны.

Напомним, в мае 2016 года из плена террористической организации «Исламское государство» в Ливии освобождены 13 украинских медиков.
ForUm

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