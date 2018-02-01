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Сроки визита миссии Международного валютного фонда в Украину для пересмотра программы сотрудничества и последующего выделения кредитного транша еще не определены.

Об этом заявил заместитель главы департамента коммуникаций МВФ Уильям Мюррей на брифинге в Вашингтоне, отвечая на вопрос о заявлениях президента Петра Порошенко и главы Совета Национального банка Украины Богдана Данилишина о возможном визите миссии Фонда в апреле и феврале соответственно, сообщает УНИАН.

«У меня нет деталей о миссии по пересмотру программы (сотрудничества с Украиной. – Ред.). Время визита миссии еще не было определено», - сказал он.

Как ранее сообщал ForUm, 24 января Президент Петр Порошенко после встречи с директором-распорядителем МВФ Кристин Лагард заявил, что Украина будет продолжать сотрудничество с МВФ.

Порошенко ожидает транш МВФ в апреле, поскольку, по его словам, страна уже выполнила 80% своих обязательств.

Председатель Совета Национального банка Украины Богдан Данилишин заявил, что миссия МВФ может приехать в Украину в середине февраля.
ForUm

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