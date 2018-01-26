Президент Украины Петр Порошенко ожидает транш МВФ в апреле, поскольку, по его словам, страна уже выполнила 80% своих обязательств. Об этом он рассказал в интервью Bloomberg в Давосе.

«Вероятно, скрещиваю пальцы, до апреля у нас будет миссия, и будем иметь следующий транш», - сказал Порошенко, передает 112 Украина.

«Мы, мое правительство и мой народ, готовы продолжать сотрудничество с МВФ», - добавил он.

В четверг, 25 января, во время выступления на «Украинском завтраке» в Давосе, Порошенко заявил, что Украина работает вместе с международными партнерами над законопроектом об антикоррупционном суде.

После встречи с Лагард 24 января Порошенко заявил, что Украина будет продолжать сотрудничество с МВФ.