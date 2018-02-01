также в разделеПолитика
Минфин США введет санкции против фигурантов «кремлевского доклада» 45
У Гройсмана обещают, что не отдадут киностудию Довженко в частные руки 22
Климкин: Польский закон о запрете «бандеризма» провоцирует ответную реакцию 63
Гаевский: Единственным здравым советом Манафорта Януковичу мог бы стать референдум по НАТО 36
Порошенко раскритиковал польский закон о запрете «бандеризма» 113
США призвали Польшу пересмотреть скандальный закон об Институте нацпамяти 88
Сенат Польши ночью проголосовал за запрет «бандеровской идеологии» 107
Гужва попросил политубежище в Австрии 111
Сенат Польши без поправок поддержал закон о запрете «бандеризма» 92
Еще 4 страны присоединились к продлению санкций ЕС против РФ 99
Премьер Эстонии поблагодарил Порошенко за исключение страны из списка офшоров 29
Гройсман предложил Порошенко уволить главу «Укроборонпрома» 64
ГПУ объявила в розыск Азарова 91
Кабмин уволил Насирова 60
Госдеп: Процесс введения новых санкций против РФ только начинается 88
Stratfor: Решение о миротворцах на Донбассе будет принято после выборов в РФ 72
Климкин: «Кремлевский доклад» должен заставить РФ согласиться на миротворцев на Донбассе 75
Порошенко ждет от ЕС своего «кремлевского доклада» 90

Спикер парламента Андрей Парубий поручил комитету по вопросам иностранных дел подготовить заявление Верховной Рады в связи с принятием польским Сенатом поправок в закон об Институте национальной памяти. Об этом сообщил пресс-секретарь Парубия Андрей Ковалев.

«Глава Верховной Рады поручил комитету по вопросам иностранных дел обсудить на своем заседании ситуацию и подготовить проект заявления украинского парламента», - сказал он, сообщает LIGA.net.

Напомним, 1 февраля Сенат Польши принял без поправок закон об Институте национальной памяти Польши, которым запретил в стране пропаганду «идеологии украинских националистов». 

Новый закон также вводит возможность открытия уголовных производств против лиц, отрицающих совершение преступлений украинских националистов и украинских формирований, сотрудничавших с Третьим рейхом.

Президент Украины Петр Порошенко выразил обеспокоенностьпринятием данного закона.

В США призвали Польшу пересмотреть закон об Институте национальной памяти.

Министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что принятие польским парламентом данного закона усиливает односторонние стереотипы и провоцирует реакцию в ответ.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

36
Теги