Спикер парламента Андрей Парубий поручил комитету по вопросам иностранных дел подготовить заявление Верховной Рады в связи с принятием польским Сенатом поправок в закон об Институте национальной памяти. Об этом сообщил пресс-секретарь Парубия Андрей Ковалев.

«Глава Верховной Рады поручил комитету по вопросам иностранных дел обсудить на своем заседании ситуацию и подготовить проект заявления украинского парламента», - сказал он, сообщает LIGA.net.

Напомним, 1 февраля Сенат Польши принял без поправок закон об Институте национальной памяти Польши, которым запретил в стране пропаганду «идеологии украинских националистов».

Новый закон также вводит возможность открытия уголовных производств против лиц, отрицающих совершение преступлений украинских националистов и украинских формирований, сотрудничавших с Третьим рейхом.

Президент Украины Петр Порошенко выразил обеспокоенностьпринятием данного закона.

В США призвали Польшу пересмотреть закон об Институте национальной памяти.

Министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что принятие польским парламентом данного закона усиливает односторонние стереотипы и провоцирует реакцию в ответ.