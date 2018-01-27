В середине февраля в Украину может приехать миссия Международного валютного фонда. Об этом в эфире 5 канала заявил председатель Совета Национального банка Украины Богдан Данилишин.

«Главным результатом Давоса является то, что Украину начинают воспринимать как активного переговорщика. И я думаю, что даже встреча Президента Украины с Кристин Лагард, директором-распорядителем Международного валютного фонда, их получасовой разговор - об этом свидетельствует и пресс-конференция Президента Украины, и сама Лагард - имеет соответствующие результат», - сказал он.

Данилишин добавил, что в НБУ ожидают приезда миссии МВФ где-то в середине февраля.

Как ранее сообщал ForUm, 24 января Президент Петр Порошенко после встречи с директором-распорядителем МВФ Кристин Лагард заявил, что Украина будет продолжать сотрудничество с МВФ.

Порошенко ожидает транш МВФ в апреле, поскольку, по его словам, страна уже выполнила 80% своих обязательств.