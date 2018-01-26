Министерство иностранных дел Украины глубоко обеспокоено принятием Сеймом Республики Польша законопроекта «О внесении изменений в закон об Институте национальной памяти - Комиссии по расследованию преступлений против польского народа и некоторые другие законы», которым в частности вводится запрет пропаганды «бандеровской идеологии», сообщили ForUm’у в пресс-службе МИД.

«Жаль, что украинская тематика в который раз используется во внутренней политике в Польше, а трагические страницы совместного исторического прошлого продолжают политизироваться. Категорически не воспринимаем очередную попытку навязать одностороннюю трактовку исторических событий, в т.ч. некорректного использования в официальном документе Республики Польша названия части территории современной Украины», – говорится в сообщении.

В МИД напомнили авторам проекта этого законодательного акта, что украинцы, как и поляки, подверглись чрезвычайно большим страданиям от тоталитарных режимов в годы Второй мировой войны, а также самоотверженно боролись за свободу своей родины. «В этом контексте чрезвычайную обеспокоенность вызывает намерение изобразить украинцев исключительно как «преступных националистов» и «коллаборационистов третьего рейха», – подчеркнули в ведомстве.

«Рассчитываем, что Сенат Республики Польша, который должен вскоре рассмотреть указанный законопроект, проявит политическую мудрость в вопросах, которые могут негативно повлиять на развитие двусторонних отношений. Осознавая чувствительность проблематики исторической памяти в жизни украинского и польского народов, призываем польскую сторону к открытости и конструктивности в дальнейшем развитии украинско-польских отношений», – сказано в сообщении.

Как ранее сообщал ForUm, 26 января Сейм Польши принял предложенный движением Kukiz'15 законопроект о запрете пропаганды «бандеровской идеологии».