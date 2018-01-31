Украинская сторона обратила внимание на ненадлежащее выполнение Россией как стороной конфликта на Донбассе договоренности ТКГ о введении так называемого «рождественского» перемирия, которое начало действовать с 23 декабря 2017 года.

Об этом сообщила пресс-секретарь представителя Украины Леонида Кучмы Дарка Олифер.

«С тех пор украинская сторона зафиксировала лишь один день без обстрелов со стороны РФ/ОРДЛО», - написала она в Facebook.

«Хотя в целом количество обстрелов со стороны РФ/ОРДЛО стало меньше, крайне тревожным то, что все обстрелы – прицельные, а каждый второй обстрел происходит с использованием запрещенных минского договоренностями вооружений (120мм и 82мм минометы, 122 мм артиллерия)», - подчеркнула Олифер.

Как сообщал ForUm, 20 декабря 2017 года трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе договорилась о новом режиме тишины в зоне АТО с полуночи 23 декабря.