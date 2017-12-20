Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе договорилась о новом режиме тишины в зоне АТО с полуночи 23 декабря. Об этом сообщила пресс-секретарь представителя Украины Леонида Кучмы Дарья Олифер.

«Трехсторонняя контактная группа с участием представителей ОРДЛО подчеркивает необходимость обеспечения мира и спокойствия в связи с грядущими рождественскими и новогодними праздниками и, пользуясь ранее достигнутыми договоренностями и обязательствами сторон, в частности, подтверждает их приверженность соблюдению всеобъемлющего, устойчивого и бессрочного режима прекращения огня, начиная с полуночи 23 декабря 2017 по киевскому времени», - написала она в Facebook.

Также, по ее словам, подтверждено стремление выполнить обязательства по освобождению удерживаемых лиц к рождественским и новогодним праздникам в соответствии с договоренностями, которые были достигнуты ранее.

Напомним, представитель Украины Евгений Марчук ранее отметил, что эта технология наработана и апробирована, «она сработала в 2016 году, когда тогда удалось удержать режим полной тишины в течение 6 недель». А так называемые хлебное и школьное перемирия в 2017 году были неудачными.