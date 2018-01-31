Военнослужащие Вооруженных сил Украины взяли под контроль село Новоалександровка Попаснянского района Луганской области, которое находилось в «серой зоне» на линии разграничения. Об этом сообщает Минобороны со ссылкой на Военное телевидение Украины.

С 2015 года до освобождения околицы села с разных сторон были крайними позициями ВСУ и боевиков.

«Недавно военнослужащие ВСУ улучшили свое тактическое положение, продвинулись вдоль линии разграничения на несколько километров и взяли Новоалександровку под своей контроль», - говорится в сюжете.

«В село мы зашли несколько дней назад. Противник, конечно, время от времени пытается вернуть утраченное. Днем работают и снайперы, и стрелковое оружие другое, ночью местами постреливают из крупнокалиберных пулеметов. Но мы уже крепко вцепились в этот кусок земли, потому что это кусок нашей земли. Так и будем продвигаться далее, понемногу, но не останавливаясь», - рассказал военнослужащий.

По данным Всеукраинской переписи населения, в 2001 году в селе проживало 124 человека, с начала боевых действий – осталось менее 20. Село не газифицировано, а с лета 2014 года – обесточено.

Автомобильная дорога к селу до сих простреливается боевиками, поэтому попасть в населенный пункт можно по узкому проселку. Сегодня только военными автомобилями в село доставляют продукты, медикаменты и вывозят жителей в Попасную.