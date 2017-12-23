С полуночи 23 декабря в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе вступило в силу новое «праздничное» перемирие.

Договоренность о нем была достигнута в рамках последнего в этом году заседания Трехсторонней контактной группы 20 декабря.

Представитель Украины Евгений Марчук ранее отметил, что эта технология наработана и апробирована, «она сработала в 2016 году, когда тогда удалось удержать режим полной тишины в течение 6 недель». А так называемые хлебное и школьное перемирия в 2017 году были неудачными.