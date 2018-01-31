Полицейские установили боевиков, которые расстреляли в 2014 году в Славянске четырех мирных жителей. Об этом сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

«Молодых мужчин, членов религиозной организации, террористы похитили, пытали и убили в июне 2014 года. Тела жертв были найдены в братской могиле вместе с другими убитыми местными жителями месяц спустя, после освобождения города от оккупации», - говорится в сообщении.

Массовое захоронение людей, убитых боевиками, обнаружили в Славянске в июле 2014 года. Среди 14 тел (12 мужчин и 2 женщины) родные узнали четырех служителей местной церкви, которые были похищены боевиками больше месяца назад. Все это время близкие не знали, что с ними, и надеялись, что они вернутся из плена «ДНР». По информации, двое из погибших были многодетными отцами.

«Не имея в начале расследования никаких зацепок, полицейским удалось почти по часам восстановить последние дни жизни замученных мужчин в оккупированном городе. Сложность заключалась в том, чтобы найти свидетелей тех событий - большинство из них были уже либо мертвы, либо в тюрьме, либо на территории террористической организации «ДНР». На кропотливую оперативную работу ушло три года», - сообщили в облглавке.

Сыщики выяснили, что 8 июня около 11:00 – 12:00 в церковь, где собрались ее прихожане, ворвались вооруженные боевики и забрали с собой двух братьев 1984 и 1990 рождения и двух их знакомых вместе с их автомобилями. Нападавшие прибыли на автомобиле, который накануне «отжали» у одного из верующих.

В машине одного из похищенных мужчин террористы нашли деньги в иностранной валюте и под предлогом этого объявили их «американскими шпионами». Автомобили забрали, а пленных поместили в бокс захваченной пожарной части. Установлено, что ребят пытали, а на утро вывезли за город и расстреляли из автоматов прямо в машине, которая загорелась. Один человек сгорел в машине, другие пытались убежать, спрятаться за кустами, но их добили. Тела затем были тайком вывезены и закопаны в общей могиле. А в это время палачи взяли у родственников немалую сумму выкупа «за освобождение пленников».

В поисках информации полицейские подняли дела десятков уже задержанных участников незаконных вооруженных формирований, установили их связи и опросили всех, кто мог знать о тех событиях. Было установлено, что расстреливали заложников трое террористов - двое жителей Славянска и один из Макеевки. Во время оккупации они строили укрепления для боевиков, дежурили на блокпостах города, а также занимались бандитизмом и убивали людей.

На членов религиозной организации сообщников вывел именно тот, кто до этого отобрал автомобиль у одного из служителей – «на нужды молодой республики».

Известно, что все они после освобождения Славянска бежали в Донецк, участвовали в боевых действиях и числятся «героями ДНР». Злоумышленникам заочно объявлено о подозрении по 5 статьям Уголовного кодекса Украины - 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), 127 (истязание), 115 (умышленное убийство), 289 (незаконное завладение транспортным средством), ч.4 ст. 187 (разбой).

Подозреваемым грозит пожизненное лишение свободы.

Кроме того, во время работы над раскрытием преступления полицейские обнаружили и задержали очередного боевика, который прятался от закона.

Полиция просит сообщать любую информацию о местонахождении или местах возможного появления разыскиваемых злоумышленников по телефонам: (066) 153-49-33 (дежурная часть Славянского отдела полиции), 102 или 0-800-505-102 (бесплатно со всех телефонов). Конфиденциальность гарантирована.

Образцов Олег Владимирович, 1965 г.р., житель г. Макеевка

Чернышев Андрей Александрович, 1963 г.р., житель г. Славянск

Пушков Евгений Николаевич, 1979 г.р., житель г. Славянск