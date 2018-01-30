«Кремлевский доклад» - список приближенных к президенту России Владимиру Путину лиц, в отношении которых могут быть введены санкции, должен заставить Российскую Федерацию согласиться на размещение реальной миротворческой миссии на Донбассе.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин на совместной пресс-конференции с председателем ОБСЕ, министром иностранных дел и международного сотрудничества Италии Анджелино Альфано.

По его словам, он поддерживает постоянный контакт со специальным представителем Госдепартамента США по делам Украины Куртом Волкером, говорил с ним и до последней его встречи с помощником президента РФ Владиславом Сурковым, и после нее, сообщает УНИАН.

«К сожалению, во время встречи (Волкера с Сурковым. – Ред.), не было достигнуто никакого результата, но мы будем последовательно давить с целью имплементации логики дорожной карты (выполнения Минских соглашений. – Ред.), и надеюсь, что последние события, и в том числе с американской стороны, тоже, скажем так в кавычках «помогут» понять, что ее (России) предложения относительно body guards (телохранителей) для СММ не имеют никакого смысла, а нужна реальная миротворческая миссия», - подчеркнул Климкин.

«Нужно дать СММ спокойно работать и не мешать, и нужно дать миротворцам, но именно реальным миротворцам, взять контроль за ситуацией на оккупированных территориях», - добавил министр.



Напомним, Минфин США в ночь на вторник, 30 января, опубликовал «кремлевский доклад» — список лиц, приближенных к российскому руководству, которые могут попасть под новые ограничительные меры Вашингтона.

В него вошли 210 человек: 114 политиков и 96 бизнесменов.

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что не видел «кремлевский список» Минфина США, но пошутил, что ему «обидно» в него не попасть.

Пресс-секретарь президента РФ заявил, что включенных в «кремлевский список» российских политиков и бизнесменов де-факто назвали врагами США.