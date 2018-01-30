Президент Петр Порошенко надеется, что европейские партнеры примут решении, похожее на «кремлевский доклад» США. Об этом сообщается странице Главы государства в Facebook.

«Искренняя благодарность Вашингтону за очередную демонстрацию лидерства в противодействии российской агрессии! Рассчитываем на соответствующие решения и со стороны наших европейских партнеров для укрепления общего трансатлантического фронта», – отметил он.

По мнению Порошенко, сила санкций становится все более прочной и влиятельной. «Накопительный эффект ограничительных мер неизбежно и уверенно ограничивает аппетиты агрессора», – подчеркнул он.

«И так будет пока в Кремле наконец не поймут важность уважения международного права, отказа от вмешательства во внутренние дела суверенных государств и прекращения подрыва демократических институтов. А также пока не произойдет полное восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины», – подытожил Глава государства.

Напомним, Минфин США в ночь на вторник, 30 января, опубликовал «кремлевский доклад» — список лиц, приближенных к российскому руководству, которые могут попасть под новые ограничительные меры Вашингтона.

В него вошли 210 человек: 114 политиков и 96 бизнесменов.