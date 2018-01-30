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Сегодня на заседании постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам местного самоуправления, региональных и международных связей депутаты согласовали проект решения, предусматривающий переименование станции и линии Киевского метрополитена, сообщает пресс-служба Киевсовета.

Согласно проекту решения, предлагается переименовать станцию ​​метро «Петровка» на «Почайна» - в соответствии с названием реки Почайна, что является одной из древнейших в Киеве.

Общественные обсуждения соответствующего предложения проходили с 1 марта по 1 мая 2017 года. К голосованию присоединились 1932 человека. 73% из них поддержали переименование.

Также согласно документу, «Куреневско-Красноармейская» линия столичной подземки может получить новое название «Оболонско-Теремковская».

Существующая название отражает лишь первоначальный проект линии, и сейчас она не проходит через местность Куреневку. Вторая часть названия «Красноармейская» - перестала отвечать надземной топонимике после переименования станции «Красноармейская» на «Дворец Украина» в 1993 году. Кроме того, в ноябре 2014 года улицы Красноармейской вернули историческое название Большая Васильковская.

Общественные обсуждения проходили с 29 мая по 29 июля 2017. Новое название поддержали 80% граждан, которые участвовали в голосовании.

Проект решения должен также рассмотреть постоянная комиссия Киевсовета по вопросам транспорта, связи и рекламы. После чего документ обсудят на пленарном заседании КГС.

Напомним, в конце 2016 года Киевсовету предложили переименовать станцию метро «Петровка» на «Почайну».

Комиссия по вопросам переименований Киевсовета поддержала переименование станции. 
ForUm

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