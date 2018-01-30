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В Испании скончался самый старый мужчина планеты, сообщает The Sun.

Франциско Нуньес Оливейра умер в возрасте 113 лет. В 1920-е годы он участвовал в испано-франко-марокканской войне против берберского эмирата Риф. После нее испанец вернулся в родную деревню. 

Оливейра утверждал, что никогда не жаловался на здоровье, не ломал кости и имел прекрасное артериальное давление.

В 90 лет ему удалили почку, в 98 – катаракту, а в 108 лет госпитализировали с инфекцией мочевыводящих путей.

У долгожителя было четверо детей, девять внуков и 15 правнуков. Его признали старейшим мужчиной в мире после смерти Исраэля Криштала из Израиля 11 августа 2017 года.

 
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