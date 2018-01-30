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Обнародовано видео первых летных испытаний украинской крылатой ракеты наземного базирования.

Видеоролик опубликовал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов на своей странице в Facebook.

«Шаг за шагом! Первый испытательный запуск украинской крылатой ракеты», – написал он.

«Почему это важно? Потому что после тотального разоружения украинской армии согласно Будапештскому меморандуму, на вооружении Вооруженных сил Украины не осталось ни одной крылатой ракеты», - сообщил Турчинов.

Как ранее сообщал ForUm, сегодня, 30 января, состоялись успешные первые летные испытания украинский крылатой ракеты наземного базирования, способной точно поражать наземные и морские цели.
ForUm

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