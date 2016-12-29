Киевскому городскому совету предлагают переименовать станцию метро «Петровка» в «Почайну», сообщает пресс-служба Киевского метрополитена.
«В Киевсовете появилась идея переименовать станцию «Петровка» в «Почайну», – говорится в сообщении.
В КП подчеркнули, что для метрополитена изменение названий – не новинка. «За 56 лет работы уже переименованы 13 станций, причем одна – аж дважды («Площадь Калинина» - «Площадь Октябрьской революции» - «Майдан Незалежности»)», – отметили в Киеском метрополитене.
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