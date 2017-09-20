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Станцию киевского метро «Петровка» могут переименовать в «Почайна» в рамках декоммунизации. Такое решение поддержала комиссия по вопросам переименований Киевсовета, сообщили ForUm’у в пресс-службе «Самопомочи».

«Переименование должно состояться, поскольку это решение соответствует закону о декоммунизации. Петровка названа в честь революционера Петровского, который достаточно много натворил беды для Украины, а Почайна – это название реки, которая там протекает. Соответственно, лучшего названия не придумать. Члены комиссии единогласно поддержали инициативу», – пояснил депутат «Объединения «Самопомич»-Киев Константин Богатов.

Для того чтобы переименование состоялось, решение должно поддержать большинство депутатов Киевской городской государственной администрации.

Решению комиссии КГГА предшествовали общественные обсуждения, которые длились 2 месяца. В них приняли участие почти 2 тыс. жителей столицы, 73% из них поддержали изменение названия станции метро.

Напомним, в конце 2016 года Киевсовету предложили переименовать станцию метро «Петровка» в «Почайну».

 
ForUm

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