Президент РФ Владимир Путин на встрече с доверенными лицами в качестве кандидата на пост главы государства сообщил, что не видел «кремлевский список» Минфина США, но пошутил, что ему «обидно» в него не попасть.

По словам российского лидера, этот документ наносит вред международным отношениям в целом, однако он назвал полной глупостью сворачивание отношений РФ и США до нуля. Путин подчеркнул, что Москва будет терпеливо выстраивать отношения с Вашингтоном настолько, насколько готовы сами Соединенные Штаты, сообщает ТАСС.

«Мы не собираемся лезть на рожон, обострять ситуацию, мы хотим и будем терпеливо выстраивать отношения настолько, насколько готова к этому другая сторона – американская, в данном случае», - заявил глава государства.

«Они чего хотят? Они должны сами для себя это решить – чего они хотят. Мы знаем, чего мы хотим: мы хотим выстраивать долгосрочные, стабильные, основанные на международном праве отношения», - добавил Путин.

Он также подчеркнул, что Москва пока воздержится от ответных шагов. «Мы ждали этого списка и, не буду скрывать, готовы были предпринять ответные шаги, причем серьезные, которые бы скатили бы наши отношения к нулю совсем. Мы воздержимся пока от этих шагов», - сказал глава государства.

В то же время, по словам Путина, РФ, несмотря на проявляемое терпение по многим вопросам, не будет бесконечно сдавать позиции. «Все должны понимать, что бесконечной сдачи позиций ожидать невозможно», - заявил он в ходе встречи.

В заключение Путин выразил уверенность, что нужно думать о России, а не о «каких-то списках». «Собака лает, а караван идет», - подчеркнул он.

Напомним, Минфин США в ночь на вторник, 30 января, опубликовал «кремлевский доклад» — список лиц, приближенных к российскому руководству, которые могут попасть под новые ограничительные меры Вашингтона.

В него вошли 210 человек: 114 политиков и 96 бизнесменов.