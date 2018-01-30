Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко назвал себя политически назначенным прокурором. Об этом он заявил в интервью DW.



«Давайте скажем честно: я – политически назначенный генпрокурор. Президент и парламент приняли решение, что эту карательную неподконтрольную обществу систему может изменить человек не из системы. С моим опытом в милиции, тюрьме и на Майданах у меня было большое желание это сделать. Я уверен, что многое сделано», – отметил он.

По мнению Луценко, именно то, что он политически назначен, дает ему необходимость демонстрировать людям результаты. «И 1692 приговора коррупционерам в год - это много. Но не хватает той части, которую должна была бы дать НАБУ», – подчеркнул он.

Напомним, 12 мая 2016 года Верховная Рада дала согласие на назначение Юрия Луценко на пост генерального прокурора Украины. Порошенко незамедлительно назначил Луценко на эту должность.