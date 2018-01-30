Национальная комиссия по государственному регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг увеличила тарифы компаний в сфере поставки и распределения электроэнергии с 1 апреля. Постановления комиссии №61-75, 77-94, 86, 88-90, 92-93 от 24 января опубликованы в правительственном издании «Урядовый курьер» за 27 января.

В частности, тариф в сфере распределения электроэнергии «ДТЭК Высоковольтные сети» вырастет на 103%. Тариф «Киевэнерго» на поставки и распределения электроэнергии повышен на 35-90% в зависимости от класса потребления, сообщает ZN.UA.

У большинства распределяющих компаний тарифы вырастут в пределах 20%.

Единственной компанией, тарифы которой незначительно снизятся, является «Энергия-Новояворивск».

Основными факторами пересмотра тарифов в НКРЭКУ называют рост операционных расходов и увеличение фонда заработной платы облэнерго.

Напомним, с 1 января НКРЭКУ повысила оптово-рыночную цену электроэнергии на 9,5%. С 1 апреля она вырастет еще на 6,1%.