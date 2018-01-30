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В связи с военными действиями на Донбассе Украина вошла в список из 16 стран, пострадавших из-за конфликтов, где отмечаются проблемы с достаточными объемами продовольствия. Об этом говорится в докладе Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) и Всемирной продовольственной программы (ВПП), подготовленном для Совета безопасности ООН, передают Українські новини.

Ситуация с продовольственной безопасностью в пострадавших от конфликтов странах продолжает ухудшаться.

Поэтому усилия по оказанию пострадавшим общинам помощи с продовольствием и поддержки средствами к существованию остаются крайне важными.

В ООН заявили, что 1,2 миллиона человек – это 26 процентов от всего населения Украины. В организации связывают продовольственный кризис с военным конфликтом на Донбассе.

Также в список стран, испытывающих проблемы с продовольствием в результате конфликта, вошли Йемен, Южный Судан, Сирия, Ливан, Центральноафриканская Республика, Афганистан и Сомали.

Напомним, Украина входит в 30-ку самых «старых» стран мира по доле людей в возрасте 60 лет и старше
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