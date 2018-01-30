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В Киеве началось общественное обсуждение о присвоении скверу на улице Порика имени украинского певца Кузьмы Скрябина.

Как сообщает пресс-служба Киевсовета, проголосовать можно на сайте КГГА до 24 марта этого года. Для этого нужно зарегистрироваться по электронной почте.

С соответствующим предложением выступили жители массива Виноградарь, а комиссия по вопросам наименований поддержала общественную инициативу и по процедуре вынесла на общественное обсуждение. В поддержку сквера имени Скрябина жители массива собрали более 2 тысяч подписей лиц, проживающих в пределах пешеходной доступности сквера. Основным аргументом стало то, что певец вместе с семьей проживал на массиве, поэтому жители часто с ним виделись и общались.

«Голосование продлится 2 месяца, и если киевляне поддержат название сквера имени Скрябина, комиссия по наименованиям в соответствии должна рекомендовать ее к рассмотрению. Тогда мы с юристами подготовим проект решения Киевсовета, который по процедуре рассмотрят сначала комиссии, а затем депутаты в сессионном зале», - объясняет дальнейшую процедуру депутат Киевсовета Алексей Окопный.

Поддержать общественную инициативу можно здесь: https://forum.kievcity.gov.ua/projects/view.php?P=455

Сквер на улице Порика в сегодняшнем виде существует с 2015 года. За последние 2 года там были выполнены капитальный ремонт и благоустройство. В этом году планируется полностью завершить комплекс работ в сквере – освещение, полив и твердое покрытие.

Напомним, Андрей Кузьменко погиб в дорожно-транспортном происшествии 2 февраля 2015 года.

 
ForUm

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