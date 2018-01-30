Суд решил не отстранять обвиняемую в незаконном обогащении главу Госаудитслужбы Лидию Гаврилову от выполнения служебных обязанностей, сообщает 5 канал.

Сторона обвинения утверждала, что благодаря высокой должности Гаврилова могла оказывать давление на следствие. Прокуроры САП даже приводили факты разговоров, которые им удалось заслушать.

Так, по словам антикоррупционного прокурора, Гаврилова общалась с одним из народных депутатов, с которым она якобы согласовала определенные назначения в аудиторской службе. Его фамилия на суде так и не прозвучало. Впрочем, сторона обвинения пообещала рассказать подробнее при рассмотрении дела по существу.

Суд такие аргументы прокуроров не признал существенными, и Гаврилову не отстранили от занимаемой должности.

Прокуроры САП уже сообщили, что будут подавать апелляцию на решение суда.

Напомним, 23 января детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП сообщили председателю Государственной аудиторской службы Лидии Гавриловой о подозрении в незаконном обогащении в размере около 10 млн грн и декларировании недостоверных данных.

Сама Гаврилова называет производство НАБУ давлением на нее.