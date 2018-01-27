также в разделеОбщество
26 января. Картина дня 56
Полторак рассказал, когда будет известна дата получения Javelin 33
В суд направили первое дело по проверке е-деклараций 40
РФ заблокировала расширение мандата СММ ОБСЕ на Донбассе 38
Курс наличного доллара упал, а евро – вырос 30
Столар «отжимает» ГПЗКУ у Гройсмана и Кононенко 53
Аваков: В Украине ежедневно задерживают одного-двух «нечистых» полицейских 32
В Карпатах заступили на службу горные патрульные 40
ВСП проверяет скандального судью Бобровника 32
В Украине заблокировали более 30 сайтов террористов 67
Суд над Розенблатом перенесли: в помещение не было света 33
Аваков: ОПГ экс-директора «Укрспирта» готовила теракты в госучреждениях 50
Потепление принесет в Украину осадки 51
ГПУ: На теле Ноздровской нашли ДНК не только Россошанского 77
СМИ: Плотницкого в РФ подозревают в сотрудничестве с СБУ и держат под стражей 83
В ВК не согласны с ключевой претензией Венгрии к закону об образовании 41
«Интер» проверят из-за «Д'Артаньяна и трех мушкетеров» 77
В Харькове борца с коррупцией задержали на крупной взятке 113

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что российские военные и боевики на Донбассе кардинально изменили поведение, когда узнали о намерении США предоставить Украине летальное оборонительное оружие.

Об этом он сообщил сегодня журналистам в Давосе (Швейцария). Отвечая на вопрос о сроках поставки Украине оборонительного оружия из США, он отметил: «Мне известны все даты, и никто их от нас не скрывает. Поскольку речь идет об оружии, об оборонном сотрудничестве, я не то, что не хочу, а точно не заинтересован раскрывать эти идеи».

«Могу сказать, что как только узнали, что Украина получит новейшее оружие, кардинально изменилось поведение российских военных, боевиков на фронте. Они теперь гораздо более осторожно подходят к линии фронта», - добавил Глава государства, сообщает УНИАН.

«Я приветствую это, и я считаю, что в этом результат достигнут. И мы говорим не только о грантовой поставке за счет средств наших американских партнеров, не только предоставлении нам лицензии и разрешений на покупку, а и о совместном производстве, об обучении, о других сферах», - сказал Президент.

Как ранее сообщал ForUm, администрация президента США Дональда Трампа одобрила поставки летального оружия Украине.

В то же время, в Генеральном штабе ВСУ заявили, что, США предоставят Украине противотанковые комплексы TOW, а не Javelin.

В Вооруженных силах Украины уже начали подготовку расчетов Javelin.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

13
Теги