Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что российские военные и боевики на Донбассе кардинально изменили поведение, когда узнали о намерении США предоставить Украине летальное оборонительное оружие.



Об этом он сообщил сегодня журналистам в Давосе (Швейцария). Отвечая на вопрос о сроках поставки Украине оборонительного оружия из США, он отметил: «Мне известны все даты, и никто их от нас не скрывает. Поскольку речь идет об оружии, об оборонном сотрудничестве, я не то, что не хочу, а точно не заинтересован раскрывать эти идеи».

«Могу сказать, что как только узнали, что Украина получит новейшее оружие, кардинально изменилось поведение российских военных, боевиков на фронте. Они теперь гораздо более осторожно подходят к линии фронта», - добавил Глава государства, сообщает УНИАН.

«Я приветствую это, и я считаю, что в этом результат достигнут. И мы говорим не только о грантовой поставке за счет средств наших американских партнеров, не только предоставлении нам лицензии и разрешений на покупку, а и о совместном производстве, об обучении, о других сферах», - сказал Президент.

Как ранее сообщал ForUm, администрация президента США Дональда Трампа одобрила поставки летального оружия Украине.

В то же время, в Генеральном штабе ВСУ заявили, что, США предоставят Украине противотанковые комплексы TOW, а не Javelin.

В Вооруженных силах Украины уже начали подготовку расчетов Javelin.