Вооруженные силы Украины готовятся к поступлению американских противотанковых систем Javelin. Об этом в Брюсселе заявил начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко, где он находится в штаб-квартире НАТО для участия в заседании Военного комитета на уровне начальников генеральных штабов.

Он убежден, что Javelin, которые поступят на вооружение украинской армии, не попадут в руки сепаратистов.

«Для того, чтобы получить такое оружие, нам необходимо иметь соответственно подготовлены места для его хранения, ведь к этому есть требования. Все эти вопросы проработаны, у нас уже такие места определены, продолжается их подготовка и проблем по объектам, где будет храниться такое оружие, у нас не будет. Никто не собирается передавать, отдавать или даже, скажем так, оставлять в бою. Это оружие, которое поступает на вооружение украинской армии для повышения возможностей ВСУ как элемент сдерживания в противостоянии с Российской Федерацией», - сообщил Муженко, сообщает УНИАН.

Говоря о сроках, когда системы могут быть переданы Украине, генерал отметил, что на эту тему он общался со своими коллегами из других стран.

«Они называют разные сроки - от двух до пяти-шести месяцев», - сказал начальник Генштаба.

Как ранее сообщал ForUm, администрация президента США Дональда Трампа одобрила поставки летального оружия Украине.

В то же время, в Генеральном штабе ВСУ заявили, что, США предоставят Украине противотанковые комплексы TOW, а не Javelin.

По данным СМИ, в Вооруженных силах Украины уже начали подготовку расчетов Javelin.