также в разделеОбщество
Украина увеличила бюджет оборонного заказа на 37% 6
Подозреваемый в покушении на Осмаева и Окуеву рассчитывает на обмен 8
Суд оштрафовал Сытника по иску НАПК 14
Луценко объяснил, почему засекретил решение Краматорского суда 18
В Украине бушует циклон: погода будет ухудшаться 59
В Польшу эмигрировали более миллиона украинцев 43
Гройсман просит антикоррупционеров помочь с кандидатурой главы Госгеокадастра 13
На Львовщине предприниматели украли газа на 1,4 миллиарда 42
ГПУ: Компания ICU не причастна к выведению «денег» Януковича 35
Гройсман пригрозил чиновникам увольнением за неубранный снег 18
Аваков категорически против Манько на должности главы Госслужбы ветеранов 43
Дещица: Ввести войска в Украину Путина просил не только Янукович 1003
Из-за непогоды спасатели перешли на усиленный режим службы 17
В Украине от кори умер еще один человек 40
В трех областях ограничено движение грузовиков 43
Медведчук об освобожденных из плена: Этим людям нужна поддержка 27
Штаб: В ОРДЛО задерживают вернувшихся после обмена 60
В Одессе задержали пьяных медиков, которые не оказали помощь мужчине 49

Вооруженные силы Украины готовятся к поступлению американских противотанковых систем Javelin. Об этом в Брюсселе заявил начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко, где он находится в штаб-квартире НАТО для участия в заседании Военного комитета на уровне начальников генеральных штабов.

Он убежден, что Javelin, которые поступят на вооружение украинской армии, не попадут в руки сепаратистов. 

«Для того, чтобы получить такое оружие, нам необходимо иметь соответственно подготовлены места для его хранения, ведь к этому есть требования. Все эти вопросы проработаны, у нас уже такие места определены, продолжается их подготовка и проблем по объектам, где будет храниться такое оружие, у нас не будет. Никто не собирается передавать, отдавать или даже, скажем так, оставлять в бою. Это оружие, которое поступает на вооружение украинской армии для повышения возможностей ВСУ как элемент сдерживания в противостоянии с Российской Федерацией», - сообщил Муженко, сообщает УНИАН.

Говоря о сроках, когда системы могут быть переданы Украине, генерал отметил, что на эту тему он общался со своими коллегами из других стран.

«Они называют разные сроки - от двух до пяти-шести месяцев», - сказал начальник Генштаба.

Как ранее сообщал ForUm, администрация президента США Дональда Трампа одобрила поставки летального оружия Украине.

В то же время, в Генеральном штабе ВСУ заявили, что, США предоставят Украине противотанковые комплексы TOW, а не Javelin.

По данным СМИ, в Вооруженных силах Украины уже начали подготовку расчетов Javelin.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

53
Теги