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За минувшие сутки российско-оккупационные войска совершили 1 обстрел позиций Вооруженных сил Украины, в результате которого был ранен 1 украинский военный, сообщает пресс-центр штаба АТО.

«Вторая половина прошедших суток, начиная с 13.00, прошла без нарушения режима прекращения огня. К тому же времени вчера днем боевики российско-оккупационных войск провели 1 обстрел позиций украинской армии», – говорится в сообщении.

Так. По данным штаба, на донецком направлении враг из стрелкового оружия вел огонь по опорным пунктам сил АТО в пригороде Авдеевки.

В результате обстрела получил пулевое ранение военнослужащий Вооруженных Сил Украины. Его оперативно доставили в военный госпиталь и предоставили необходимый объем лекарственной помощи. Военные медики квалифицируют состояние здоровья украинского воина как удовлетворительное.

На других участках нашей обороны нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
ForUm

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