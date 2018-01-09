Полк «Азов», который входит в состав Национальной гвардии Украины (МВД), не может иметь на вооружении противотанковые ракетные комплексы (ПТРК), которые предоставят Украине США.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

«Сообщения в прессе о том, что в полку МВД «Азов» могут быть американские ПТРК Javelin, не соответствуют действительности. Более того, Соединенные Штаты предоставят Украине противотанковые комплексы TOW, а не Javelin», - рассказал собеседник агентства.

Как также отметили в Генштабе ВСУ, процедура поставки вооружения Украине от США может длиться до одного года.

Напомним, ведущий исследователь проекта BellingCat по вопросам Восточной Европы и Евразии Арик Толер заявил, что украинские войска на Донбассе уже имеют летальное вооружение из США. Толер отметил, что речь идет о гранатометах, которые точно были у бойцов «Азова» уже в июле 2017 года.

По данным «Голоса Америки», речь идет о гранатометах PSRL американского производства (PSRL – это созданная в США усовершенствованная версия советского РПГ-7). Как выяснили журналисты, компания из Техаса AirTronic USA, получив лицензию, поставляет в Украину гранатометы. Директор компании Ричард Вендівер рассказал, что начал сотрудничество с Украиной два года назад, и первые поставки гранатометов пошли в Украину в 2016-м.