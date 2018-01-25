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Адвокат журналиста Романа Сущенко Марк Фейгин подал апелляционную жалобу на решение суда о продлении содержания под стражей украинца до 30 марта.

Об этом он сообщил в Twitter.

 


 

 

Напомним, 24 января Московский городской суд продлил срок содержания под стражей Роману Сущенко до 30 марта 2018 года.

Сущенко задержали в Москве 30 сентября 2016 года.

В ФСБ заявили, что он является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины и собирал секретные сведения о деятельности вооруженных сил и нацгвардии России. В то же время в Минобороны Украины назвали данное заявление провокацией.

7 октября следствие предъявило ему официальное обвинение в шпионаже. 

По информации защиты, ФСБ РФ завершила расследование дела Сущенко.

 
ForUm

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