Адвокат журналиста Романа Сущенко Марк Фейгин подал апелляционную жалобу на решение суда о продлении содержания под стражей украинца до 30 марта.
Об этом он сообщил в Twitter.
Я подал апелляционную жалобу на решение о продлении ареста украинскому журналисту Роману Сущенко на два месяца, до 30 марта 2018 года, принятое вчера Московским городским судом.— Mark Feygin (@FeyginMark) 25 января 2018 г.
Напомним, 24 января Московский городской суд продлил срок содержания под стражей Роману Сущенко до 30 марта 2018 года.
Сущенко задержали в Москве 30 сентября 2016 года.
В ФСБ заявили, что он является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины и собирал секретные сведения о деятельности вооруженных сил и нацгвардии России. В то же время в Минобороны Украины назвали данное заявление провокацией.
7 октября следствие предъявило ему официальное обвинение в шпионаже.
По информации защиты, ФСБ РФ завершила расследование дела Сущенко.
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