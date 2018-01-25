Разрушение исторической крепости Еникале в аннексированном Крыму может быть вызвано колебаниями почвы из-за массового потока автомобилей с Керченской переправы и движения железнодорожных составов. Такое заявление сделали в керченском Восточно-Крымском историко-культурном заповеднике, сообщает Крым. Реалии.

Отмечается, что причиной разрушения также может быть «сейсмическая активность Керченского полуострова».

«Упавший ряд каменной кладки реставрировался в период 1970-х годов. Нынешнее состояние объекта представляет опасность не только для самого памятника, но и для туристов, посетителей и людей, проживающих в крепости», – говорится в сообщении.

В заповеднике выразили надежду на решение «властей» аннексированного Крыма о проведении экстренных противоаварийных спасательных работ памятника архитектуры.

24 января стало известно, что в Керчи обрушилась часть облицовочных камней свода южных ворот крепости Еникале.

Крепость Еникале находится на берегу Керченского пролива, она была построена османами в XVIII веке. Крепость контролировала проход кораблей между Азовским и Черными морями.