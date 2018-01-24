Московский городской суд продлил арест украинского журналиста Романа Сущенко еще на два месяца. Об этом сообщил адвокат украинца Марк Фейгин.
«Московский городской суд продлил срок содержания под стражей Роману Сущенко до 30 марта 2018 года. Завтра будет подана апелляционная жалоба», - написал он в Twitter.
Московский городской суд продлил срок содержания под стражей Роману Сущенко до 30 марта 2018 года. Завтра будет подана апелляционная жалоба.— Mark Feygin (@FeyginMark) 24 января 2018 г.
Напомним, Сущенко задержали в Москве 30 сентября 2016 года.
В ФСБ заявили, что он является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины и собирал секретные сведения о деятельности вооруженных сил и нацгвардии России. В то же время в Минобороны Украины назвали данное заявление провокацией.
7 октября следствие предъявило ему официальное обвинение в шпионаже.
По информации защиты, ФСБ РФ завершила расследование дела Сущенко.
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