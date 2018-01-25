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Прокуратура Киева подала апелляцию на решение суда, которым Нестор Шуфрич-младший приговорен к году условного наказания за наезд на мужчину летом прошлого года.

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на пресс-секретаря столичной прокуратуры Надежду Максимец.

«Прокуратура подала апелляцию на приговор суда первой инстанции. Мы будем придерживаться позиции прокурора, который просил для него приговор 5 на 3 (5 лет лишения свободы с испытательным сроком на три года - ред.)», - сказала она.

Максимец добавила, что эта позиция соответствует просьбе потерпевшего, который в судебном заседании просил суд применить в отношении обвиняемого меньше наказание, которое предусмотрено статьей, поскольку Шуфрич-младший участвовал в его лечении и реабилитации.

«Вместе с тем прокурор в судебном заседании просил также лишить обвиняемого права управления транспортным средством, но суд эту норму не применил. Поэтому в апелляции будем просить также и лишить его права управлять автомобилем», - отметила пресс-секретарь.

По ее словам, пока неизвестно, когда будет заседание апелляционного суда.

Как сообщал ForUm, Нестора Шуфрича-младшего, который сбил в Киеве человека, приговорили к лишению свободы сроком на три года и освободили от отбывания основного наказания с отсрочкой на один год.

 26 августа 2017 в Киеве на улице Шота Руставели сын Шуфрича сбил на пешеходном переходе мужчину.
ForUm

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