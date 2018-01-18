Президентский законопроект об антикоррупционном суде будет изменен с учетом рекомендаций Венецианской комиссии и Международного валютного фонда. Об этом на своей странице в Facebook написала представитель президента в Верховной Раде, народный депутат Ирина Луценко.

«Относительно закона об антикоррупционном суде. Следующую сессию мы начнем с включения его в повестку дня. Далее начнется серьезная работа депутатского корпуса. Сначала внесенный Президентом законопроект должен пройти профильный комитет, где специалисты зададут первый тон. Затем первое чтение, где мы услышим замечания и увидим позиции фракций», – отметила она.

По мнению Луценко, будет создана специальная рабочая группа. «Кстати, к этому призвал и Президент - создать такую ​​группу еще до внесения законопроекта для выработки основных тезисов, которые объединят зал во время голосования», – подчеркнула она.

Луценко уверяет, что в законопроекте будут учтены рекомендации Венецианской комиссии и МВФ. «Будем искать консенсус и, конечно, законопроект будет в той или иной степени изменен. Но закон о антикоррупционном суде будет принят. Когда сможет заработать сам суд? Исходя из оптимистичных прогнозов - где-то до полугода, с учетом всех процедур», – подытожила она.

Напомним, Международный валютный фонд официально уведомил украинские власти о том, что принятие президентского законопроекта об антикоррупционном суде (АКС) в его нынешней редакции будет означать нарушение Киевом своих обязательств перед международными партнерами.

Директор Всемирного банка, ответственная за украинское направление, также направила в Верховную Раду и Администрацию Президента письмо, в котором предупредила о недопустимости принятия закона о антикоррупционном суде в редакции, предложенной Президентом.

Европейский Союз также официально выступил с критикой в ​​адрес Банковой из-за того, что Президент подал законопроект об антикоррупционном суде, противоречащий обещаниям Киева и рекомендациям Венецианской комиссии.

В свою очередь в Администрации Президента заявили, что президентский проект закона о разработан в соответствии с Конституцией Украины и в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии.