Основной этап регистрации для участия в нынешнем внешнем независимом оценивании начнется 6 февраля. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил директор Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО) Вадим Карандий.

«В соответствии с календарным планом подготовки и проведения ВНО в 2018 году, утвержденным приказом Министерства образования и науки Украины, регистрация для участия во ВНО начнется 6 февраля и продлится до 19 марта. Это основной период регистрации, в течение которого лицо может зарегистрироваться и подать документы», - сказал он.

Карандий отметил, что изменения в регистрационные данные можно будет внести до 2 апреля.

По его словам, чтобы зарегистрироваться на участие во ВНО, нужно заполнить регистрационную карточку на сайте УЦОКО и сформировать комплект документов, необходимых для регистрации. После этого нужно послать такой комплект документов в региональный центр оценивания качества образования. Завершающий этап - получение будущим участником ВНО подтверждающего документа о регистрации от регионального центра оценивания качества образования, сообщает УНИАН.

По словам Карандия, выпускники школ текущего года, а также учащиеся, студенты, слушатели профессионально-технических учебных заведений, колледжей, которые проходят государственную итоговую аттестацию, должны подать соответствующие комплекты документов через свои учебные заведения.

«То есть они должны обратиться к уполномоченному лицу своего учебного заведения и через такое лицо передать весь комплект документов, который будет отправлен в региональный центр оценивания качества образования. Если же человек окончил учебное заведение в предыдущие годы, если он является выпускником текущего года профессионально-технического учебного заведения или колледжа, то в таком случае он регистрируется самостоятельно, самостоятельно формирует комплект таких документов и самостоятельно направляет его заказным письмом в региональный центр оценивания качества образования», - отметил директор УЦОКО.

Напомним, ВНО-2018 в Украине пройдет с 22 мая по 13 июня. 9 января стартовала регистрация для участия в пробном тестировании.

Министерство образования внесло изменения в порядок проведения внешнего независимого оценивания (ВНО) в 2018 году. В этом году абитуриенты смогут выбрать, какие предметы им сдавать из 11 утвержденных; выпускники школ или классов с преподаванием на языке национальных меньшинств смогут пройти ВНО на соответствующем языке и т. д.