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Внесены изменения в порядок проведения внешнего независимого оценивания результатов обучения, полученных на основе полного общего среднего образования, сообщается на сайте Украинского центра оценивания качества образования.

«Внесение изменений обусловлено согласованием порядка действующему законодательству, а также в связи с введением с 2018 года проведения государственной итоговой аттестации в форме внешнего независимого оценивания по украинскому языку для учащихся (слушателей, студентов) учреждений профессионального (профессионально-технического) и высшего образования, которые в текущем учебном году должны завершить получение полного общего среднего образования», – говорится в сообщении.

Таким образом, по данным УЦОКО, учащиеся (слушатели, студенты) учреждений профессионального (профессионально-технического) и высшего образования в текущем учебном году получают полное общее среднее образование и сдают ГИА в форме ВНО, комплект регистрационных документов подают в учреждения образования, в которых они учатся. Руководители учебных заведений после получения регистрационных документов своих учеников должны сформировать список лиц, которые будут проходить ГИА в форме ВНО. Список лиц и комплекты документов в установленные сроки руководители учреждений направляют в соответствующий региональный центр или передают нарочно. Таким ученикам сертификаты ВНО в индивидуальных конвертах будут отправлены по адресу учебного заведения, где они учатся.

Также отмечается, что выпускникам предыдущих годов и лицам, которые не проходят государственную итоговую аттестацию в форме внешнего оценивания, сертификаты будут отправлены по адресу, указанному при регистрации.

Кроме этого, исключена норма о возможности представления копии свидетельства о рождении вместо копии паспорта гражданина Украины для регистрации для участия во внешнем независимом оценивании лицами, которым по состоянию на 1 сентября года не исполнилось 16 лет, предшествующему году их участия во внешнем независимом оценивании. Изменения произошли в соответствии с требованиями действующего законодательства (паспорт гражданина Украины должен быть получен лицом, достигшим 14-летнего возраста).

Еще одной новацией является то, что лица, которые должны составлять ГИА в форме ВНО, но по уважительным причинам не смогли зарегистрироваться в основной период регистрации, смогут зарегистрироваться для участия в дополнительной сессии ВНО в дополнительный период (3-21 мая). Такие лица могут выбрать только те предметы, результат которых им будет засчитан как оценка ГИА.

Напомним, с 9 января стартовала регистрация на пробное внешнее независимое оценивание.
ForUm

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