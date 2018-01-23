Опасные игры и катание на санях стало причиной смерти 22-летней жительницы поселка Микулинцы. Трагедия произошла в селе Кровинка Теребовлянского района 23 января около полуночи, сообщает пресс-служба полиции Тернопольской области.
По предварительной информации, четверо молодых людей решили покататься на санках в неординарный способ. Они прицепили две пары саней к автомобилю ВАЗ и катались по селу. На одних сидело два человека, на других – одна девушка. На повороте сани занесло, а молодые люди выпали. Одна из девушек ударилась головой в бетонный столб. Ее госпитализировали в больницу с открытой черепно-мозговой травмой. Однако спасти жизнь ей не удалось.
Другие участники катаний не пострадали. Продолжается следствие.
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