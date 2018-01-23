В Верховной Раде зарегистрирован законопроект №7499, которым депутаты хотят отменить уголовную ответственность чиновников за незаконное обогащение. Такой законопроект инициировали народные депутаты Владислав Данилин и Александр Кирш (Народный Фронт), Геннадий Чекита и Андрей Шинькович (БПП), заявляет Центр противодействия коррупции.

«Депутаты от правящей коалиции предлагают освободить чиновников от ответственности за приобретение или передачу другим лицам состояния, происхождение которого он не может объяснить. Зато, привлечь потенциального коррупционера к ответственности можно будет только, если имущество приобретено незаконно», - отмечается в сообщении.

«Сейчас чиновника ждет наказание от двух до десяти лет лишения свободы за приобретение, например, машины, стоимость которой не соответствует официальным доходам его семьи. В этом и заключается преступление незаконного обогащения – объясняет руководитель юридического отдела Центра противодействия коррупции Елена Щербань. – Зато законопроект предлагает установить ответственность чиновника исключительно за незаконное приобретение имущества – например, без надлежащего соглашения или доверенностей от владельцев имущества. Таким образом, приобретение государственными служащими чиновниками автомобилей и квартир, которые стоят в сотни раз больше их официального заработка, если это сделано официально, скажем в автосалоне – не будет предусматривать уголовной ответственности, если законопроект будет принят парламентом».

Кроме того, законопроект №7499 легализует сокрытие коррупционного имущества чиновников путем оформление его на третьих лиц. По нынешнему законодательству чиновника ждет ответственность даже в случае, если он «запишет» собственную дорогую недвижимость на родственников, скажем, тестя или сестру, но будет оставаться ее фактическим владельцем. Если законопроект №7499 будет принят, популярная схема сокрытия дорогого имущества чиновников будет легализована, а конфисковать такое имущество будет невозможно.

«Таким образом, законопроект №7499 полностью уничтожает ответственность за незаконное обогащение. Ведь идея этой статьи Уголовного кодекса в том, что само по себе наличие у чиновника состояния, которое не соответствуют его официальным доходам, – ​​это прямой признак коррупции, а, следовательно – самостоятельное преступление. Именно криминализация незаконного обогащения должна была обеспечить быструю идентификацию и наказание коррупционеров», - подчеркнули в ЦПК.

Принятие этого законопроекта приведет к закрытию сотен громких уголовных дел. Например, будет закрыто производство в отношении председателя Окружного административного суда Киева Павла Вовка, который по версии следствия скрывает ценное имущество и элитный дом через фиктивный развод; дело народного депутата Евгения Дейдея, стоимость имущества которого в 4 раза превышает доходы его семьи за время его работы депутатом; руководительницы Государственной аудиторской службы Лилии Гавриловой, необъяснимое имущество которой стоит почти 10 млн гривен. Во всех этих случаях чиновники больше не будут отвечать на вопросы происхождения средств и смогут защититься от ответственности, просто законно оформив приобретение.

Напомним, ответственность за незаконное обогащение была введена в 2015 году. Это было одним из требований ЕС во исполнение Плана действий по визовой либерализации, а также одним из обязательств Украины перед МВФ, закрепленного меморандумом.