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На Буковине в райцентре Сторожинец на торжествах по случаю Дня соборности вывесили карту Украины без Крыма.

Местные власти по случаю памятной даты устроили в местном доме культуры праздничный концерт, сообщает ТСН.

На сцене вывесили собственноручно нарисованную карту нашего государства. Только почему-то без полуострова, аннексированного Россией в 2014-м.

Со сцены чиновники приветствовали собравшихся словами о независимости и территориальной целостности Украины. На мероприятии присутствовали и военные, и чиновники. 

Как сообщал ForUm, в 2017 году в Броварах Киевской области местные власти на сцене, построенной для проведения мероприятий по случаю Дня Независимости Украины, вывесили баннер с картой без Крыма и части Донбасса

Из-за инцидента уволили начальника отдела культуры Броварского городского совета Инну Савченко. 

Мэр Броваров Игорь Сапожко извинился перед председателем Меджлиса Рефатом Чубаровым и общественностью за карту. 

Главное управление Службы безопасности Украины в Киеве и Киевской области расследует размещение карты как посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.
ForUm

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