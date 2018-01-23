На Буковине в райцентре Сторожинец на торжествах по случаю Дня соборности вывесили карту Украины без Крыма.

Местные власти по случаю памятной даты устроили в местном доме культуры праздничный концерт, сообщает ТСН.

На сцене вывесили собственноручно нарисованную карту нашего государства. Только почему-то без полуострова, аннексированного Россией в 2014-м.

Со сцены чиновники приветствовали собравшихся словами о независимости и территориальной целостности Украины. На мероприятии присутствовали и военные, и чиновники.

Как сообщал ForUm, в 2017 году в Броварах Киевской области местные власти на сцене, построенной для проведения мероприятий по случаю Дня Независимости Украины, вывесили баннер с картой без Крыма и части Донбасса.

Из-за инцидента уволили начальника отдела культуры Броварского городского совета Инну Савченко.

Мэр Броваров Игорь Сапожко извинился перед председателем Меджлиса Рефатом Чубаровым и общественностью за карту.

Главное управление Службы безопасности Украины в Киеве и Киевской области расследует размещение карты как посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.