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Начальника отдела культуры Броварского городского совета Инну Савченко уволили за баннер с изображением карты Украины без Крыма и части Донбасса на сцене, построенной для проведения мероприятий по случаю Дня Независимости. Об этом сам Савченко сказала Крым.Реалии.

«Меня уже уволили. Могу сказать только одно: я, честно говоря, не обратила внимание, что это именно карта Украины. Я увидела просто надпись: «Украина – это мы», – сказала Савченко.

Сегодня, 23 августа, в Броварах Киевской области местные власти на сцене, построенной для проведения мероприятий по случаю Дня Независимости Украины, вывесили баннер с картой без Крыма и части Донбасса.
ForUm

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