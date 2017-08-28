Главное управление Службы безопасности Украины в Киеве и Киевской области расследует размещение в городе Бровары изображения с отсутствием Донецкой и Луганской областей, а также Автономной Республики Крым как посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области.

Отмечается, что Броварской местной прокуратурой осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) УК Украины.

В соответствии с требованиями ст. 216 УПК Украины территориальная подследственность определена за Главным управлением Службы безопасности Украины в Киеве и Киевской области.

Как сообщал ForUm, в Броварах Киевской области местные власти на сцене, построенной для проведения мероприятий по случаю Дня Независимости Украины, вывесили баннер с картой без Крыма и части Донбасса.

Из-за инцидента уволили начальника отдела культуры Броварского городского совета Инну Савченко.

Мэр Броваров Игорь Сапожко извинился перед председателем Меджлиса Рефатом Чубаровым и общественностью за карту.