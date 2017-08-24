Мэр Броваров Игорь Сапожко извинился перед председателем Меджлиса Рефатом Чубаровым и общественностью за карту Украины без Крыма и Донбасса, появившуюся в центре города на сцене для проведения мероприятий ко Дню Независимости.

Об этом Чубаров сообщил в Facebook.

«Мне позвонил глава города Бровары Игорь Сапожко. Обсудили ситуацию с установлением днем ​​стилизованной карты Украины с очевидными недостатками (без изображения Крыма) на праздничной сцене. Мэр доложил, что все нарушения исправлены», - написал политик.

Также Сапожко просил передать свои публичные извинения общественности за случившееся и заверил, что местная полиция уже приступила к выяснению всех обстоятельств.

Как сообщал ForUm, в Броварах Киевской области местные власти на сцене, построенной для проведения мероприятий по случаю Дня Независимости Украины, вывесили баннер с картой без Крыма и части Донбасса. Из-за инцидента уволили начальника отдела культуры Броварского городского совета Инну Савченко.